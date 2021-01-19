Итоги дня: обновленная программа соципотеки, газификация страны и женская команда «Рубина»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 января.
- Предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал завершить газификацию России на 100%. Этот процесс должен занять 10 лет. Уже к концу 2025 года планируется завершить газификацию в 35 регионах страны.
- «Газпром» указал в проспекте, что такие масштабные проекты, как «Северный поток — 2», могут быть отложены или вовсе прекращены из-за политического давления. Однако компания уточняет, что это возможно только в исключительном случае.
- Госжилфонд при президенте Татарстана представил обновленную программу соципотеки. С этого года ГЖФ увеличил размер нормативной площади, которая приобретается по льготной цене в 42,46 тысячи, и одновременно понизил стоимость сверхнормативной площади — до 50,9 тысячи рублей. Также в Казани по программе социальной ипотеки начнут строить второй микрорайон ЖК «Салават купере» с семи- и девятиэтажными домами.
- АО «Татмедиа» во главе с профессиональным телевизионщиком Шамилем Садыковым запускает создание масштабного телевизионного медиапроекта, ориентированного на юго-восток Татарстана. На базе альметьевской телекомпании решили создать телеканал на весь юго-восток Татарстана, в том числе для зрителей в Бугульме, Азнакаево, Бавлах и других населенных пунктах, с местной повесткой.
- В Татарстане появилось новое национальное радио «Китап» («книга» — тат.). О запуске проекта сообщил президент республики Рустам Минниханов. 70% эфирного времени будут занимать рассказы и поэзия, 30% — музыка. В Казани радиостанция вещает на частоте FM 98,6, также ее можно услышать на территории шести районов республики.
- «Рубин» официально объявил о создании женской команды по футболу.
Коллектив уже заявлен для участия в высшем дивизионе страны — женской Суперлиге. Дебют казанской команды намечен на март нынешнего года.
Главным тренером женского «Рубина» назначена Ольга Васильева. Бывшая футболистка до этого тренировала женскую команду «Мирас» из Казани. Ее помощниками станут Илья Ульянин и Рамзия Низамутдинова.
- В Татарстане не будут отказываться от схемы долевого строительства. Об этом сообщил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на брифинге.
«Схема долевого финансирования, она на самом деле принята в интересах граждан. Долевое финансирование позволяет участвовать в строительстве, определенным образом участвовать в прибыли застройщика, и таким образом цена покупки ниже, чем цена конечного продукта, если бы застройщик полностью применял банковское или свое финансирование.
- «Татнефтехиминвест-холдинг» назначил заседание совета директоров на 27 января. В повестке заседания — энергосберегающая технология получения высококачественных органических удобрений и кормовых концентратов, основанная на переработке отходов. Также члены совета директоров рассмотрят технологию каталитической димеризации и тримеризации этилена, «умную» линейку быстрых зарядных станций и трехфазный нормализатор переменного напряжения. В списке вопросов указано и пополнение архивного фонда РТ.
- Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Норвегии из-за военной активности у границ России. В ходе переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрэйде дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, «состояние которых оставляет желать лучшего», а также работу над торгово-экономическим сотрудничеством.
- В Татарстане открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь привиться препаратом «Спутник V» можно в 68 пунктах по всей республике. Пять новых пунктов открылись в Набережных Челнах, четыре — в Казани, еще два — в Альметьевске.
- Перевозчики Казани выступили против предложения повышать стоимость проезда ежегодно на один рубль. В Ассоциации АТП считают, что это может больно ударить по социально незащищенным слоям населения. Перевозчики добиваются повышения платы за проезд наличными, чтобы оплата проезда в транспорте перешла в безналичный расчет и стала бы прозрачной.
- На итоговой коллегии Управления Росгвардии стало известно, что за 2020 год в Татарстане сотрудники ведомства задержали 740 подозреваемых в совершении различных преступлений. В том числе 28 человек — за преступления экстремисткой и террористической направленности.
- В 2020 году жители Казани стали чаще интересоваться готовым строительным бизнесом. Спрос на компании в этой сфере вырос за год на 68%, подсчитали аналитики «Авито». Эксперты отмечают, что в 2020 году на казанском рынке выросло и предложение готового строительного бизнеса — на 38% по сравнению с 2019 годом.
- Власти Казани продлили льготный режим работы муниципальных парковок до 30 апреля 2021 года. Они начнут работать в обычном режиме после улучшения эпидемиологической обстановки. По льготному режиму плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на парковке в Казани можно бесплатно.
- Роспотребнадзор сообщил, что иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» составила 100%. Как объяснили в ведомстве, эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности.
- Медики, которые борются с коронавирусом, смогут досрочно выйти на пенсию. Как заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем, поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана.
- Гособвинение просит приговорить рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. В срок отбывания наказания предложили зачесть время пребывания подсудимого под стражей. Гособвинение также поддержало в суде гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших. Их общая сумма составила 28 млн рублей. Шамсутдинов их не признал и отказался от участия в прениях и последнего слова.
- Заседание Верховного суда Татарстана по иску прокуратуры республики о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) назначили на 24 февраля. Ранее прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд республики с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией.
Ольга Плешкова, Александр Артемьев
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