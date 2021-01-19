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В Казани вновь продлили ограничение движения пешеходов по ул. Вагапова — оно действуют почти год

10:21, 19.01.2021
В Казани вновь продлили ограничение движения пешеходов по ул. Вагапова — оно действуют почти год
Фото: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения пешеходов по ул. Рашида Вагапова — до 30 июня 2021 года. Как сообщается на сайте мэрии Казани, соответствующие распоряжение подписано в исполкоме города.

Движение ограничено около дома №6 по ул. Вагапова из-за строительных работ.

Фото: google.com/maps/

Напомним, ограничение движения пешеходов по улице Рашида Вагапова было введено 25 марта 2020 года. То есть оно действует уже почти год.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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