В Казани вновь продлили ограничение движения пешеходов по ул. Вагапова — оно действуют почти год

В Казани продлили ограничение движения пешеходов по ул. Рашида Вагапова — до 30 июня 2021 года. Как сообщается на сайте мэрии Казани, соответствующие распоряжение подписано в исполкоме города.

Движение ограничено около дома №6 по ул. Вагапова из-за строительных работ.

Фото: google.com/maps/

Напомним, ограничение движения пешеходов по улице Рашида Вагапова было введено 25 марта 2020 года. То есть оно действует уже почти год.