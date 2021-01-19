Главное к утру: прививки от COVID-19 для глав районов РТ, недовольные платежками за ЖКХ в Белом доме Башкирии
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро вторника, 19 января:
- Руководитель Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов привился вакциной от COVID-19 «Спутник V». Прививку сделал и Глава Дрожжановского района республики Марат Гафаров.
- В России более 97% школьников, то есть 16,3 млн человек, вернулись с понедельника, 18 января, к очному обучению. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, для обеспечения безопасности учеников во всех регионах России проводится большой комплекс санитарных мероприятий.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что через портал госуслуг россиянам выдали около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Документ в электронном виде можно получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.
- США готовы ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца, который участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2». По данным Bloomberg, американская сторона планирует ввести ограничительные меры во вторник, 19 января, в отношении компании ООО «КВТ-Рус», которая владеет судном. О своих планах США уведомила Германию и других партнеров.
- Недовольные платежками за ЖКХ жители Башкирии ворвались в Белый дом республики. Уфимцы хотели встретиться с главой республики Радием Хабировым и выяснить причины повышения цен на отопление. К людям вышли начальник управления главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и министр ЖКХ республики Борис Беляев. После этого была организована встреча чиновников, представителей «БашРТС» и людей, недовольных суммами в платежках.
- Чемпионат мира по хоккею в 2021 году не будет проведен в столице Белоруссии Минске. В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF.
- В Набережных Челнах заболеваемость ОРВИ выросла почти на 43%. За неделю в Челнах зарегистрировано 3 403 случая острых респираторных вирусных инфекций. Гриппа среди них не выявлено. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 42,7%.
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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