В Казани в подъезде одного из домов загорелась автопокрышка

В Казани в одном из подъездов восьмиэтажного дома по улице Четаева загорелась автопокрышка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома поступило в экстренные службы в 16.15. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли и вывели женщину и передали ее медикам скорой помощи. От медпомощи она отказалась.

Фото: pxhere.com

Выяснилось, что на лестничной площадке второго этажа горела автопокрышка на площади 1 кв. метр. В 16.40 открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Утром в Казани загорелся магазин спиртных напитков.



Татьяна Леухина