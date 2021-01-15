В Казани запретят парковаться на четной стороне улицы Минской

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани запретят парковку на четной стороне улицы Минской. Соответствующие знаки появятся там в ближайшее время.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся по стороне движения от проспекта Победы в сторону улицы Юлиуса Фучика, сообщается на сайте казанской мэрии.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ГИБДД напомнили, что штраф за парковку в зоне действия знаков составляет 1 500 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Казани запретят стоянку на улицах Карбышева и Шуртыгина.