Исследование: чаще всего татарстанцев от работы отвлекают разговоры с коллегами

Чаще всего на работе татарстанцы отвлекаются на разговоры с коллегами. Об этом рассказали 38% респондентов, опрошенных службой исследований hh.ru.

Среди отвлекающих факторов татарстанцы также отметили просмотр соцсетей (30%) и чтение новостей (28%). При этом соцсетям в рабочее время уделяют внимание чаще всего занятые в сфере развлечений, искусства, масс-медиа и маркетинга, рекламы, PR, а чтению новостей юристы, высший менеджмент и ИТ-специалисты.

На четвертом месте среди факторов, отвлекающих от работы, у татарстанцев быт и домашние дела, на пятом онлайн-шоппинг и просмотр видеороликов/фильмов/сериалов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Не отвлекаются от выполнения своих обязанностей в рабочее время 37% специалистов банковской сферы и 30% работников, занятых в медицине и фармацевтике.

Ранее аналитики сервиса hh.ru выяснили, что 10% работников в Татарстане тратят на общение с коллегами 41—50% рабочего времени. До 20% времени на это уходит у трети респондентов.



Татьяна Демина