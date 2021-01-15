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Внутри башни Сююмбике хотят разместить магазины и рестораны

12:04, 15.01.2021 1
Внутри башни Сююмбике хотят разместить магазины и рестораны
Фото: realnoevremya.ru

У Комитета РТ по охране объектов культурного наследия есть планы на реализацию пространства внутри казанской башни Сююмбике. Там на первом этаже хотят разместить магазины и рестораны для продвижения татарской культуры, на втором — музейный комплекс.

«Нам не нужен очередной малопосещаемый музей», — сказал глава комитета Иван Гущин.

Сегодня Гущин также рассказал о замере уклона башни Сююмбике. В конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:30
    Инициатива Ивана Гущина шокирует. Башня Сююмбике - символ татарского народа. Нам молиться рядом с этим историческим памятником запрещают, а магазины, рестораны открывать - зеленый свет... Эту инициативу мы однозначно рассматриваем как неуважение к исторической памяти татарского народа.
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