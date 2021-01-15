Внутри башни Сююмбике хотят разместить магазины и рестораны

У Комитета РТ по охране объектов культурного наследия есть планы на реализацию пространства внутри казанской башни Сююмбике. Там на первом этаже хотят разместить магазины и рестораны для продвижения татарской культуры, на втором — музейный комплекс.

«Нам не нужен очередной малопосещаемый музей», — сказал глава комитета Иван Гущин.

Сегодня Гущин также рассказал о замере уклона башни Сююмбике. В конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.