Внутри башни Сююмбике хотят разместить магазины и рестораны
У Комитета РТ по охране объектов культурного наследия есть планы на реализацию пространства внутри казанской башни Сююмбике. Там на первом этаже хотят разместить магазины и рестораны для продвижения татарской культуры, на втором — музейный комплекс.
«Нам не нужен очередной малопосещаемый музей», — сказал глава комитета Иван Гущин.
Сегодня Гущин также рассказал о замере уклона башни Сююмбике. В конце этого года будет подведен итог результатам наблюдений и определена динамика ее отклонения.Общество Татарстан
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