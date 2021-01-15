Главное к утру: умер создатель «Ералаша», цифровой паспорт вакцинации
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро пятницы, 15 января:
- Худрук «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Он был подключен к аппарату ИВЛ. О смерти Грачевского сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.
- Верховный суд Башкирии встал на сторону уфимского дирижера Рустэма Сулейманова и «Реального времени» в тяжбе с Министерством культуры РБ. Минкульт республики и лично министр Амина Шафикова требовали компенсации в 100 тысяч рублей и опровержения колонки Сулейманова, посвященной ситуации со сгоревшей сибайской филармонией.
- В Татарстане едва не заморозившая детей мать рассказала о произошедшем на следственном эксперименте. 22-летняя женщина выпивала с сожителем матери, а потом решила вернуться к себе. Взяв детей, Валентина Фадеева вышла в морозную ночь из дома. Однако поняла, что не взяла ключи. Тогда она решила дождаться возвращения матери в сарае. Какое-то время они провели там, но когда старшая девочка стала замерзать, женщина решилась разбить окно и забраться в дом таким образом. Про младшего ребенка она успела забыть.
- В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. С начала пандемии в республике официально зарегистрировано 214 летальных случаев COVID-19.
- Microsoft, Oracle и Salesforce и ряд других компаний работают над созданием единого цифрового паспорта вакцинации. Разработчики считают, что этот проект должен стать стандартом для возвращения общества к нормальной жизни.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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