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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

06:16, 15.01.2021
Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский
Фото: commons.wikimedia.org

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер после заражения коронавирусом. Об этом стало известно от его жены Екатерины Белоцерковской.

28 декабря режиссер был госпитализирован. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. В январе его перевели в реанимацию, передает ТАСС.

Грачевский умер на 72-м году жизни. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом он создал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Он также известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Был награжден орденами Почета и Дружбы.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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