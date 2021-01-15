Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер после заражения коронавирусом. Об этом стало известно от его жены Екатерины Белоцерковской.

28 декабря режиссер был госпитализирован. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. В январе его перевели в реанимацию, передает ТАСС.

Грачевский умер на 72-м году жизни. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом он создал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Он также известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Был награжден орденами Почета и Дружбы.



Ольга Плешкова