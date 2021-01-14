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Главное к утру: импичмент Трампу, «Спутник V» в Венесуэле и трамваи из Москвы в Челнах

07:00, 14.01.2021
Главное к утру: импичмент Трампу, «Спутник V» в Венесуэле и трамваи из Москвы в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро четверга, 14 января:

  • Казанский шоумен Олег Лихачев подал в суд на Первый канал из-за песни про Владимира Путина. В 2016 году в телепередаче «КВН», транслируемой в эфире Первого канала, во время выступления одной из команд была включена песня «Владимир Путин — молодец», исключительные права на которую принадлежат Лихачеву.
  • В Набережных Челнах в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, поступивших в город из Москвы в октябре прошлого года. Их планируют задействовать на городских маршрутах уже на следующей неделе. Остальные трамваи выйдут на линию позже.
  • В Венесуэле зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры.
  • Дональду Трампу объявили импичмент по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В тексте резолюции подчеркивается, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке «тяжкие преступления и проступки», за которые президенту может быть вынесен импичмент.
  • Фельдшер нижнекамской станции скорой помощи Максим Попадюк рассказал об опасности тюбингов. В отличие от ледянок «ватрушка» развивает большую скорость и становится неуправляемой, поэтому можно врезаться в дерево, столб или под машину.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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