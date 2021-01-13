Итоги дня: старт массовой вакцинации, возвращение Навального, уход ректора Болгарской исламской академии
Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 13 января:
- Президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса всех россиян со следующей недели. Он подчеркнул, что в России наблюдается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, но успокаиваться нельзя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что более широкая прививочная кампания может стартовать уже с понедельника, 18 января.
- На сегодняшний день в Татарстане вакцинировались от коронавируса 2 889 человек. Новая партия препарата от COVID-19 поступила в Татарстан и сейчас развозится по медучреждениям.
- Оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах вернуться в Россию. Он рассказал, что намерен прилететь в Москву 17 января. Политик даже назвал авиакомпанию, чьим рейсом отправится в РФ. Он приобрел билет на самолет российского лоукостера «Победа». «Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — написал Навальный в Instagram.
- Сегодня стало известно об отставке Данияра Абдрахманова с должности ректора Болгарской исламской академии. Сам он отказался комментировать эту информацию, но источники «Реального времени» подтвердили сообщения об отставке. Исполнять обязанности ректора пока будет Айнур Тимерханов, который вполне может остаться руководителем вуза. Утвердить нового ректора должен будет совет учредителей академии.
- В Татарстане 22-летняя жительница Алексеевского района подозревается в покушении на убийство ребенка. Уголовное дело возбуждено после того, как этой ночью двое детей получили обморожения. По версии следствия, пьяная женщина увела детей 1,5 года и 4 лет в сарай, после чего вернулась со старшим в дом, а младшую девочку отставила в неотапливаемом помещении. Температура на улице не поднималась выше -30°С. В итоге одного из детей с тяжелым обморожением отправили в Казань в ДРКБ.
- Этой же ночью в Казани из-за коммунальной аварии отопление отключилось в десятках домов. Подать тепло в квартиры удалось к 8.00.
- За сутки на станцию скорой помощи Казани поступило три обращения, связанных с переохлаждением. Еще три сообщения касались обморожений. Среди пострадавших один подросток, остальные взрослые.
- Следом за морозами в Татарстан вернется и метель. В МЧС предупредили, что метель прогнозируется 14 и 15 января. Видимость может ухудшиться до 500—1000 м.
- Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в середине февраля, сообщают СМИ со ссылкой на источники в российском парламенте.
- Центризбирком официально зарегистрировал депутатом Госдумы Радика Ильясова. Он получил мандат Ирека Зиннурова и вернулся в нижнюю палату парламента, где уже заседал с 2011 по 2016 год.
- Кабмин Татарстана утвердил кандидатуру нового гендиректора Фонда жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Им стал бывший замгендиректора ГИСУ РТ Айрат Абузяров.
- Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководителя филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарью Алякину к пяти годам лишения свободы условно. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере
- Блогера Илью Варламова, его жену Любовь, основателя «Медиазоны» Петра Верзилова и еще двоих их спутников задержали в городе Капоэта в Южном Судане. Местные спецслужбы считают, что путешественники снимали с помощью дрона некие запрещенные объекты. По данным МИД РФ, Варламова и остальных уже отпустили на свободу.
- «Татэнерго» планирует продать здание Поволжского регионального центра подготовки «Энергетик». Начальная цена объекта составляет 180 млн рублей.
- Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов вернулся в «Уфу». Новая должность для Газизова пока не определена.
- Татарстанский Комитет ОКН решил на постоянной основе следить за казанской падающей башней Сююмбике. На сегодня ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра.
- Реставрация памятника Ленину в Казани завершится весной этого года. Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин объяснил, что снятие памятника было вынужденной мерой.
- Палата представителей США сегодня приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Несмотря на то, что уже 20 января власть перейдет избранному президенту Джозефу Байдену. Отправить Трампа в отставку досрочно конгрессмены хотят за «подстрекательство к мятежу».
- В США впервые за 70 лет вынесли смертный приговор женщине. Казнена была Лиза Монтгомери, которая признана виновной в убийстве беременной женщины в 2004 году.
- С начала новой четверти в учебных заведениях Татарстана не прибавилось новых случаев коронавируса. Всего с 1 сентября 2020 года коронавирусом в республике заболели 90 школьников, 87 студентов и 163 педагога.
- В Набережных Челнах возмущенные повышением тарифов на оплату ЖКХ создают объединения в соцсетях. Чаты насчитывают более тысячи человек. Городские власти пообещали провести пресс-конференцию на эту тему, но на ней смогут присутствовать только журналисты.
- От кота Тишки, которого вчера спасли на пожаре в Васильево, отказались хозяева. Теперь активисты и зоозащитники ищут тех, кто готов забрать животное к себе.
- В Казани ГИБДД проводит сплошные проверки такси. Инспекторы проверяют наличие путевых листов, российских водительских прав, документов о техосмотре, страховки и права на осуществление предпринимательской деятельности.
Евгений КалашниковОбщество
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