В Казани осудят воспитательницу детской базы из-за перелома позвоночника у девочки

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы казанской детской базы отдыха «Солнечный», которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за перелома позвоночника у девочки. Об этом сообщили в СКР по РТ.

Инцидент произошел 25 августа 2020 года. После завтрака на базе отдыха обвиняемая повела свой детский отряд на спортивную площадку, где в нарушение должностной инструкции вместе с другими вожатыми пошла играть с мальчиками в футбол. В итоге девочки остались без присмотра на площадке с тренажерами. 8-летняя девочка пошла кататься на тренажере для рук, к ней подбежали двое мальчиков и стали раскачивать. Не удержавшись, она упала на землю и впоследствии была госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника.

Женщина признала свою вину полностью. Дело направлено в суд.