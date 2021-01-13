75% татарстанцев хотят сменить место работы в 2021 году

75% татарстанцев хотят сменить место работы в 2021 году — с 1 по 12 января 2020 года резюме на сайте по поиску работы разместили более 39 тысяч соискателей из республики. Об этом сообщает служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников HeadHunter.



Больше всего ищут работу мужчины — 52%, в 41% случаев соискатели — люди от 18 до 30 лет. 12% респондентов хотели бы работать удаленно.

Фото: pixabay.com

Самое большое количество предложений разместили работодатели сферы продаж, рабочего персонала, ИТ-специалистов и представителей транспортно-логистической сферы. В 47% предложений указано, что необходим хотя бы минимальный опыт от 1 до 3 лет. 38% работодателей ищет сотрудников без опыта. 6% вакансий рассчитаны на удаленный рабочий формат.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый работник Татарстана ожидает сокращений в своей компании в первом квартале 2021 года.

Маргарита Головатенко