В Татарстане на 6% снизились продажи легкой коммерческой техники

В Татарстане снизились продажи легкой коммерческой техники. За 11 месяцев 2020 года в Татарстане продали 3,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщает «Автoстат».

Среди региональных рынков легкой коммерческой техники в России Татарстан занял пятую строчку. Больше всего технику покупали в Москве и Московской области. Третье место занял Санкт-Петербург. Затем в списке идут Татарстан и Краснодарский край.

Всего в 2020 году в России продана 91 тыс. новых легких коммерческих автомобилей. Это на 7% меньше, чем за тот же период 2019-го.



Ольга Плешкова