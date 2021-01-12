Итоги дня: занятия в школах РТ могут отменить из-за морозов, перевозчики Казани требуют повышения тарифов
Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 января:
- В Татарстан до конца февраля поступит 196,5 тысячи доз вакцины «Спутник V», в связи с этим жителей республики, планирующих сделать прививку от коронавируса, перестанут тестировать на антитела. В Управлении Роспотребнадзора по РТ также отметили, что благодаря массовой вакцинации населения примерно в мае в Татарстане сформируется коллективный иммунитет.
- Перевозчики Казани обратились в Комитет по транспорту с просьбой установить оплату проезда в общественном транспорте за наличный расчет в размере 35 рублей. При этом они выступили за сохранение прежнего тарифа для пассажиров, часто пользующихся общественным транспортом, и для льготной категории граждан. В Ассоциации АТП РТ сообщили, что сумма убытков казанских перевозчиков по итогам 2020 года составила 150 млн рублей.
- По рекомендациям Министерства образования РТ, татарстанским школьникам могут отменить занятия при сильных морозах. Так, в сельских школах РТ уроки в начальных классах могут не проводить при минус 23 градусах, в 5—9 классах — при минус 25, в 10—11 классах — при минус 30 градусах. Для городских школ установлены следующие нормы: для учеников 1—9 классов уроки отменяются при минус 25 градусах, в 10—11 классах — при минус 32 градусах.
- В Минстрое Татарстана объяснили рост платежей за отопление холодной погодой. В прокуратуре РТ поручили организовать проверку жалоб граждан в соцсетях на завышенные коммунальные платежи.
- В Минздраве Татарстана обратили внимание, что в республике невысокие темпы вакцинации против COVID-19, несмотря на то, что работу ведут 57 пунктов. Это связывают с тем, что они расположены преимущественно в городах, а жителям сел и деревень неудобно до них добираться.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 61 регионе России ситуация с коронавирусом стабилизуется. Еще в 22 субъектах отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Рост показателей зарегистрирован в двух регионах с малой численностью населения.
- В 2020 году «Татнефть» добыла 26,1 млн тонн нефти, что на 12,7% меньше показателя предыдущего года. Сверхвязкой нефти в прошлом году компания добыла 3,3 млн тонн (больше на 23,4%). В 2021 году «Татнефть» прогнозирует добычу в 26,454 млн тонн.
- В связи с распространением коронавируса Россия до особого распоряжения правительства РФ приостановила оформление единых электронных виз. Также власти России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 23.59 1 февраля.
- В 2021 году Россия не планирует закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer. В самой компании отметили, что планируют поставлять препарат только в страны, с которыми уже заключили госсоглашение.
- У 47-летней россиянки, болевшей COVID-19 с апреля по сентябрь 2020 года, развилось 18 новых мутаций вируса, в том числе и те, которые обнаружили ранее у норок в Дании.
- В Казани в связи с проведением строительных работ до конца сентября ограничили движение возле ТЦ «Мега»: закрыт участок дороги возле здания №141 к.1 по проспекту Победы, на участке от разворотного кольца со стороны улицы Назиба Жиганова до заезда на открытую парковку ТЦ «Мега» рядом с кафе.
- В Татарстане Верховный суд рассмотрит иск 69 врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, которым за переработку задолжали более 27 млн рублей. Судебное заседание назначено на 8 февраля 2021 года.
- В Екатеринбурге при пожаре на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома погибли восемь человек, в том числе ребенок. 52 человека удалось спасти с помощью масок дыхательных аппаратов.
- На казанских улицах появились камеры, снимающие повороты налево. В частности, они расположены на дороге пр. Победы — ул. Минская, в направлении ул. Фучика, и на участке ул. Чистопольская — ул. А. Бичурина, в направлении ул. С. Хакима. Всего установлено 23 камеры.
- Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении (статья 19.34.1 КоАП РФ) на СМИ-иноагентов. Они затрагивают четыре сайта, являющихся проектами корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».
- Казанского блогера Булата Закирова оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за катание на дорогах города сноубордистов, привязанных тросами к автомобилю. Он объяснил свой поступок желанием снять видеоролик для интернета и полностью признал свою вину в содеянном.
- ФСИН обратилась в суд с требованием изменить условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный. В конце декабря ведомство уже обязывало его явиться в уголовно-исполнительную инспекцию в связи с тем, что он уклоняется от назначенного судом контроля.
- Интерпол выдал ордер на арест владельца сухогруза Rhosus, перевозившего нитрат аммония, Игоря Гречушкина и капитана корабля Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года. Оба являются гражданами России.
Татьяна ДеминаОбщество
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