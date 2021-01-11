Итоги дня: авария военных грузовиков в Подмосковье, падение биткоина, итоги выборов в Киргизии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 января:
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила на пресс-конференции, что взрывного роста заболеваемости коронавирусом из-за десятидневных новогодних каникул не будет. По ее словам, по большей части «антиковидные» меры были соблюдены, мероприятия проводились при соблюдении необходимых мер профилактики. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что всего в Татарстане вакцинировали от коронавируса 2 420 человек. Последняя партия вакцины «Спутник V» поступила 30 декабря 2020 года. На сегодня в Татарстан пришло 6 900 комплектов доз вакцин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Подмосковье в колонну автобусов Минобороны врезался грузовик, не менее восьми человек получили травмы, четыре человека погибли, трое находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие — военнослужащие.
- Бизнесмен из Казани Фарит Мухамедьяров через суд потребовал 1,1 млн рублей с певца Стаса Михайлова. Продюсер считает, что знаменитый исполнитель незаконно обогатился за его счет. Предварительное заседание назначено на 25 января. Казанский продюсер организовал выступление Стаса Михайлова в столице Татарстана еще в марте. Однако из-за коронавируса певец не приехал. Но задаток в 1,1 млн рублей так и не вернул. В пресс-службе Стаса Михайлова изложили иную версию ситуации: даты концерта переносились по согласованию сторон, а новая дата концерта, согласованная еще в конце 2020 года, — 14 февраля, стоит в графике артиста, более того, ее выбор был обусловлен праздничным днем — Днем всех влюбленных.
- В Грозном построят мечеть имени главы Чечни Рамзана Кадырова. В основание храма уже заложена капсула. Культовый объект будет вмещать до 2 тысяч человек. Построить мечеть планируется в поселке Олимпийском. На закладке капсулы под строительство новой мечети присутствовали муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Работы запустил внук Рамзана Кадырова Адам.
- Прокуратура Челнов проводит проверку в связи с инцидентом в одной из городских школ: сегодня днем 14-летняя девочка спрыгнула из окна школьного туалета на третьем этаже. Сейчас восьмиклассница находится в больнице с переломами ног.
- Ученые Уральского федерального университета и Академии наук Узбекистана обнаружили, что коронавирус и его мутации можно уничтожить слабыми дозами радиации, которые при этом безопасны для людей. Сейчас специалисты разрабатывают методику лечения. Радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проверить безопасность всех городских горок, которые используются для катания детей. Это связано со смертью трехлетней девочки, разбившейся при катании с горки в Елабужском районе РТ. Еще Магдеев высказал недовольство тем, что маленьких детей катают с горки на тюбингах.
- Утром в понедельник стоимость биткоина на торгах опускалась до $33 762. С открытия торгов стоимость криптовалюты уже успела рухнуть на 11,55%. На 06.43 мск курс биткоина находился на уровне $33,951 тыс. (-11,06%).
- Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах в Киргизии. Накануне в стране завершилось голосование, и Жапаров набрал почти 80% голосов. Президент России выразил надежду, что новый президент Киргизии будет способствовать более тесному сотрудничеству двух стран и наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.
- В Татарстане полиция начала проверку по факту подделки справок о результатах теста на коронавирус туристами, пытавшимися улететь 6 января из Казани в Стамбул рейсом авиакомпании «Победа». Трем жителям республики грозит уголовная ответственность за подделку документов, сообщили СМИ.
- Минюст РФ планирует ужесточить ответственность злостных нарушителей ПДД: водителей, совершивших три грубых нарушения на дорогах за год, планируют лишать прав сроком до полутора лет. Лишить автомобилистов прав по проекту нового КоАП РФ могут за трехкратное в течение года превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений.
- Российский Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Препарат называется «Спутник Лайт».
- В татарстанском сегменте «Телеграма» набирает обороты конфликт между «командой Гузель Уразовой», занимающейся реализацией косметики корейского бренда Atomy методами сетевого маркетинга, и админами ресурсов «Иптәшләр Татарлар». Последние нелестно отозвались о бизнес-форуме бренда, проходившем 9 января в «Корстоне». «Команда Уразовой» потребовала удалить публикацию — и ее удалили, но только из «Инстаграма», в «Телеграме» ее оставили, добавив еще критики. При этом в комментариях к постам некоторые пользователи выступили в поддержку «сетевиков».
- В понедельник участники ралли «Дакар-2021» проехали 8-й этап гонки на территории Саудовской Аравии. В зачете грузовиков на спецучастке первенствовал экипаж россиянина Антона Шибалова. Второе и третье места также заняли представители «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников. Главный преследователь российской команды чех Алеш Лопрайз из «Праги» финишировал шестым. Благодаря этому результату лидер общего зачета Сотников еще больше увеличил отрыв от четвертого места. Второе и третье места среди грузовиков занимают Шибалов и Каргинов.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану подало иск о защите деловой репутации к блогеру Дамиру Манжукову, известному как Жукман, объяснив это его «некорректным поведением». Об этом сообщила замруководителя ведомства Любовь Авдонина. Еще она сообщила, что за то, что блогер заявился в управление и пытался задать какие-то вопросы «не совсем корректного свойства», на него составили протокол, и суд принял решение о привлечении его к ответственности на 7,5 тысячи рублей. Авдонина отметила, что иск о защите деловой репутации находится в суде на рассмотрении, и выразила уверенность, что он будет решен в пользу Роспотребнадзора.
- С сегодняшнего дня во всех школах Казани начинает работать родительский контроль за питанием, заявил начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов. Ежедневно представители семей будут дежурить в школах. В едином чек-листе взрослые будут оценивать столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.
- АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 прежнего названия Niva. Модель теперь носит название Lada Niva Legend. Кроме нового названия, у автомобиля появились новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Для Lada Niva Legend предусмотрели более 10 вариантов исполнения, в том числе коммерческие модели. Для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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