В Рыбно-Слободском районе Татарстана отметили зимний Сабантуй — видео
Жители Рыбно-Слободского района Татарстана отметили зимний Сабантуй (День большой горы), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Дети и взрослые покатались с горы на ледянках, санках и ватрушках. Праздник прошел рядом с деревенским кладбищем. Это неслучайно, так как цель мероприятия помолиться за умерших родственников.
Молитвы на новогоднем Сабантуе жители Рыбно-Слободского района РТ прочитали и за здоровье живых. Праздник в районе отмечают уже 7 лет.
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