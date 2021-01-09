В Рыбно-Слободском районе Татарстана отметили зимний Сабантуй — видео

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Жители Рыбно-Слободского района Татарстана отметили зимний Сабантуй (День большой горы), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Дети и взрослые покатались с горы на ледянках, санках и ватрушках. Праздник прошел рядом с деревенским кладбищем. Это неслучайно, так как цель мероприятия помолиться за умерших родственников.

Молитвы на новогоднем Сабантуе жители Рыбно-Слободского района РТ прочитали и за здоровье живых. Праздник в районе отмечают уже 7 лет.

Татьяна Демина