Россия поборется за проведение юношеских Олимпийских игр

Россия поборется за проведение юношеских Олимпийских игр в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Функционер отметил, что российские власти готовы подать заявку на проведение главных Олимпийских игр-2032, но сделать это получится примерно в 2023-2024 годах.

Азат Кадыров. Фото: realnoevremya.ru

При этом Кадыров сообщил об утверждении проектного списка возможных международных мероприятий в России до 2030 года. В него также вошли игры стран СНГ, который планируют провести в Казани сразу после Олимпийских игр в Токио и летней Универсиады в Китае.

Ожидается, что соревнования в столице Татарстана пройдут в сентябре 2021 года.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России принимать крупные международные турнира из-за многочисленных допинговых нарушений.