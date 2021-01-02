После нападения на врачей РКБ в Казани следственный комитет начал проверку

Следственный комитет начал доследственную проверку после публикации информации о нападении на врачей в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомства выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани нетрезвый мужчина напал на врачей в приемном покое РКБ. Он приехал в больницу вместе с женой и детьми и пожаловался на травму головы. Медики заметили, что он нетрезв. В какой-то момент он устроил скандал, а затем и драку: разгромил стойку регистратора, разбил монитор компьютера, набросился с кулаками на нейрохирурга и заведующего отделением. Медики смогли нажать на «тревожную кнопку».



Ольга Плешкова