В Казани задержали женщину, ранившую ножом своего сожителя

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему 45-летнему сожителю. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Поножовщина произошла около 19 часов 1 января в квартире на улице Сыртлановой. Женщину задержали там же, ее доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Ольга Плешкова