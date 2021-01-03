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В Казани задержали женщину, ранившую ножом своего сожителя

04:28, 03.01.2021
В Казани задержали женщину, ранившую ножом своего сожителя
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему 45-летнему сожителю. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Поножовщина произошла около 19 часов 1 января в квартире на улице Сыртлановой. Женщину задержали там же, ее доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Татарстане учительница начальных классов ударила мужа ножом.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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