В Самарской области произошел крупный пожар на недействующем заводе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Самаре загорелся остановившийся подшипниковый завод. В его тушении участвуют два пожарных поезда.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара выросла с 800 до 1 200 кв .м. Как минимум один человек погиб. Прокуратура Самары организовала проверку по факту происшествия.

Напомним, в Казани в ноябре произошел пожар на заброшенной территории Казанского вертолетного завода. В огне погибли пять человек.