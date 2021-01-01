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Происшествия

В Самарской области произошел крупный пожар на недействующем заводе

15:44, 01.01.2021
В Самарской области произошел крупный пожар на недействующем заводе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Самаре загорелся остановившийся подшипниковый завод. В его тушении участвуют два пожарных поезда.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара выросла с 800 до 1 200 кв .м. Как минимум один человек погиб. Прокуратура Самары организовала проверку по факту происшествия.

Напомним, в Казани в ноябре произошел пожар на заброшенной территории Казанского вертолетного завода. В огне погибли пять человек.

Происшествия
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