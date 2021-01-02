В Татарстане прогнозируются небольшой снег и туман

В субботу, 2 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура ожидается на уровне 5—10 градусов ниже ноля. В Казани термометры покажут от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах обещают от -6°С до -10°С.