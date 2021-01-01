Международные резервы России за неделю сократились на $1,2 млрд
Центробанк зафиксировал снижение международных резервов России. За неделю они уменьшились на 0,2% (или на $1,2 млрд).
На 25 декабря они составили $592,4 млрд, передает ТАСС.
Регулятор отметил, что сокращение произошло «в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина России».
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Экономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым