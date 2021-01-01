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Международные резервы России за неделю сократились на $1,2 млрд

08:43, 01.01.2021
Международные резервы России за неделю сократились на $1,2 млрд
Фото: ЦБ РФ

Центробанк зафиксировал снижение международных резервов России. За неделю они уменьшились на 0,2% (или на $1,2 млрд).

На 25 декабря они составили $592,4 млрд, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Регулятор отметил, что сокращение произошло «в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина России».

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Экономика
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