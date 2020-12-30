Итоги дня: законы о цензуре в интернете, взрыв в Йемене, Honda уходит из России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 30 декабря.
- Президент РФ Владимир Путин подписал сегодня несколько законов. Среди них закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Также он утвердил проект о санкциях в отношении соцсетей за цензуру против российских СМИ. Еще соцсетям грозят гигантские штрафы за запрещенную в России информацию. Также глава государства подписал закон о единой цене на табачные изделия.
- В аэропорту города Адена в Йемене прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент прибытия делегации нового правительства из Саудовской Аравии. В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Эр-Рияде, назначил новое правительство из 24 министров. В результате взрыва погибли около 30 человек. Позже стало известно о еще одном взрыве, около дворца правительства.
- Аналитики выяснили, что за 2020 год Mercedes-Benz G 350 d вырос в цене в полтора раза, до 11,1 млн рублей. В среднем на российском авторынке цены выросли на 10%. Среди популярных моделей заметно поднялась стоимость Kia Ceed (12,7%), Renault Duster (11,6%), Renault Arkana (10,8%), Kia Sportage (10,3%) и Skoda Kodiaq (10,2%).
- По решению Высокогорского совета депутатского мандата лишен 63-летний Асхат Низамов, также после 10 лет работы ему пришлось покинуть пост главы исполкома Дубъязского поселения. Он не указал в декларации весь объем своих доходов.
- МИД России сообщил о расширении в отношении граждан Великобритании санкционного списка. Решение приняли в связи с британскими санкциями в отношении российских граждан, которые королевство ввело после отравления Алексея Навального.
- Казанские перевозчики заменили оборудование в автобусах и трамваях. Кампания по замене началась после серии пожаров в транспорте. Теперь перевозчики обещают надолго исключить подобные инциденты.
- Конкурсный управляющий завода «Таткабель», входившего в холдинг «Инвэнт» Эльбека Сафаева, объявил об итогах аукциона по продаже предприятия. Имущество завода ушло с молотка за 979 млн рублей. Самый крупный лот приобрел предприниматель Руслан Бекмурзин. Землю под заводом, оборудование и инвентарь он купил за 890,9 млн рублей. Два других лота, в которые объединена еще часть оборудования завода, достались ООО «Сектор», зарегистрированному в Москве.
- В Набережных Челнах состоялось техническое открытие онкологического диспансера. Учреждение получило лицензию на медицинскую деятельность. Сегодня там отработали детали маршрутизации пациентов.
- Японский автоконцерн Honda в 2022 году прекратит поставки новых автомобилей российским дилерам. В компании уход с российского авторынка объяснили стратегией развития.
- С 28 декабря по 7 января над землей проходит метеорный поток Квадрантиды. Его пик можно наблюдать в ночь с 3 на 4 января.
- В КАИ-КНИТУ стартовала процедура выборов ректора. Сами выборы пройдут уже в 2021 году. С 2013 года вузом руководит Альберт Гильмутдинов.
- В Татарстане с 29 декабря установили карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) после выявления второй вспышки в Заинском районе. В лесах в РТ и соседних регионах стали обнаруживать заразившихся АЧС кабанов.
- В пандемию в Татарстане умерли 20 медицинских работников. В государственной системе здравоохранения работали 12 из них.
- Более 70 тысяч россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тысяч человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- ООО «ННК-Ойл» Эдуарда Худайнатова стало владельцем 9% ООО «РН-Северная нефть». Ранее госкомпания приобрела у Худайнатова Пайяхское месторождение
- МИД Турции опроверг сообщения о том, что Анкара и Вашингтон сформировали рабочую группу по урегулированию ситуации вокруг приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
- Китайские власти решили сделать из исследования о происхождении вируса, вызывающего COVID-19, государственную тайну. Также власти КНР закрыли пещеры с летучими мышами.
- Росморречфлот завершил в среду активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Спасены двое моряков, оставшиеся 17 признаны погибшими.
- Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров объяснил завершение проекта «Дом-2» его убыточностью.
- Спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов погиб в ДТП под Тверью.
Евгений Калашников
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