Клинический центр КФУ будет принимать на реабилитацию детей «Русфонда»

Как стало известно «Реальному времени», «Русфонд» начинает программу нейрореабилитации татарстанских детей, которым провели сложнейшие операции по программе ОМС. С будущего года их восстановление будет проходить не в центре нейрореабилитации Гуттманна в Барселоне, а на базе НКЦ КФУ в Казани. Переориентация вызвана тем, что знаменитая испанская клиника из-за ситуации с коронавирусом пока не принимает маленьких пациентов из других стран.



Фото: tatarstan.ru

В первую очередь на реабилитацию в КФУ будут направлены дети, которым провели операции на головном мозге по программе ОМС (т. е. за государственный счет). И вторая категория — дети, страдающие эпилепсией, которым имплантировали нейростимуляторы, эти операции проводят в ДРКБ. Нейростимулятор обходится в 1,2 млн рублей, плюс работа врачей — все оплачивается из Фонда обязательного медицинского страхования.

Первый ребенок поступит на реабилитацию в клинику в начале января. До этого ему имплантировали нейростимулятор по госпрограмме, однако реабилитация не входит в ОМС, хотя пациенту предписан трехмесячный курс восстановления.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова