Главное к утру: COVID-паспорта, воссоздание вытрезвителей и ремонт дорог в Челнах
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 30 декабря:
- В России в 2021 году могут появиться COVID-паспорта для лиц, сделавших прививку от коронавируса. Такого мнения придерживаются в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Вакцинные паспорта можно будет использовать при путешествиях.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о воссоздании в стране системы вытрезвителей. Полномочиями по организации и оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, закон наделяет региональные и муниципальные власти, в частности субъекты РФ смогут сами устанавливать правила создания и деятельности вытрезвителей.
- В 2021 году в Набережных Челнах планируют отремонтировать несколько участков городских автодорог. В план реконструкции вошел участок от улицы Аэродромной до улицы Батенчука по улице Гостева со строительством мостового перехода. Это позволит жителям микрорайона Замелекесье легче и быстрее добираться до дома.
- МРОТ в России будет рассчитываться по новой методике. С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. С 1 января следующего года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на 2022 год — с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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