Кощеев объявил о завершении карьеры баскетболиста

Российский баскетболист Андрей Кощеев официально завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского УНИКСа.

«Андрей Кощеев объявил о завершении карьеры. Форвард провел в УНИКСе 3 сезона. Мы желаем Андрею успехов во всех начинаниях!» — говорится в сообщении клуба.

Андрей Кощеев объявил о завершении карьеры



Форвард провёл в УНИКСе 3 сезона. Мы желаем Андрею успехов во всех начинаниях! pic.twitter.com/68TOSPX7j3 — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) December 28, 2020

Кощеев три последних сезона провел в составе УНИКСа. С казанцами он выиграл бронзовую награду Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

Летом нынешнего года Кощеев покинул УНИКС, после чего не нашел себе команду.

Напомним, ранее УНИКС обыграл французский «Бург» и вышел в топ-16 Кубка Европы.