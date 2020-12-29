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Кощеев объявил о завершении карьеры баскетболиста

10:53, 29.12.2020
Кощеев объявил о завершении карьеры баскетболиста
Фото: vk.com/unicsbasket

Российский баскетболист Андрей Кощеев официально завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба казанского УНИКСа.

«Андрей Кощеев объявил о завершении карьеры. Форвард провел в УНИКСе 3 сезона. Мы желаем Андрею успехов во всех начинаниях!» — говорится в сообщении клуба.

Кощеев три последних сезона провел в составе УНИКСа. С казанцами он выиграл бронзовую награду Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19.

Летом нынешнего года Кощеев покинул УНИКС, после чего не нашел себе команду.

Напомним, ранее УНИКС обыграл французский «Бург» и вышел в топ-16 Кубка Европы.

СпортБаскетбол
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