Главное к утру: проверки в «проблемных регионах», уголовное дело за жестокое обращение с животным
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 29 декабря:
- В январе 2021 года Росздравнадзор начнет проверки в «проблемных регионах» по вопросам оказания медицинской помощи гражданам. Проверки Росздравнадзора затронут также субъекты России, где наблюдается рост смертности населения.
- В Татарстане на неустановленное лицо возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Основанием для расследования стало обнаружение в конце ноября мертвой собаки, подвешенной на дереве. Происшествие случилось вблизи деревни Толмачи Высокогорского района РТ.
- Жительницу Казани 45 лет приговорили к условному лишению свободы на 10 месяцев с таким же испытательным сроком за организацию «резиновой» квартиры. С января по март 2020 года женщина в своей квартире на улице Химиков фиктивно прописала 37 иностранцев, которые фактически там не проживали.
- Российского оппозиционера Алексея Навального обязали явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Информацию о необходимости явки направили ему лично, его адвокату и пресс-секретарю. В УФСИН РФ по Москве утверждают, что он уклоняется от назначенного судом контроля. Если эта информация подтвердится, условный срок заменят на реальный.
- Коронавирус назвали самым большим ударом по психике человека со времен Второй мировой войны. По мнению президента британского Королевского колледжа психиатров Эдриана Джеймса, влияние COVID-19 на психику будет прослеживаться и после окончания пандемии.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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