Итоги дня: Шамсутдинова признали виновным, погода в Татарстане на Новый год, всероссийский выходной 31 декабря
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 декабря:
- Северная Осетия последней объявила 31 декабря выходным днем. Таким образом, во всех регионах России этот день будет нерабочим. На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал глав регионов принять эту инициативу, поскольку ее пока нельзя осуществить на федеральном уровне.
- Синоптики Татарстана рассказали, какая погода ждет жителей республики в новогоднюю ночь и в первые дни 2021 года. Так, 31 декабря морозы ослабеют. Днем температура воздуха составит от -7°С до -12°С. В первые дни нового, 2021 года погода в Татарстане будет вполне комфортной, местами пройдет небольшой снег. Температуры воздуха ночью понизятся до -9—14°, днем составят -6—11°. На дорогах сохранится гололедица.
- Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкалье. При этом присяжные посчитали срочника заслуживающим снисхождения — за это проголосовали пять человек, еще трое проголосовали против. Таким образом, суд не сможет назначить ему пожизненное лишение свободы.
- В Зеленодольске накануне нетрезвый водитель «Лады» устроил четыре ДТП и сбил сотрудника ГИБДД. Мужчина устроил гонки по городу накануне вечером. Судя по видеозаписям в соцсетях, автомобиль проехался прямо перед местным отделением ГИБДД в конце улицы Ленина, сотрудники ведомства погнались за ним на нескольких служебных машинах. Полицейским пришлось применить оружие, в машину стреляли восемь раз. Спустя время выяснилось, водитель был судим за изнасилование и вышел из тюрьмы осенью текущего года. Все подробности этого резонансного ДТП — в материале «Реального времени».
- Конституционный суд России признал за регионами право ограничивать передвижение граждан во время эпидемии. Суд рассматривал вопрос о законности таких ограничений, введенных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. КС отметил, что ограничение свободы передвижения, установленное оспариваемым положением, имеет исключительный характер, преследует цели защиты жизни и здоровья граждан и является соразмерным.
- Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что ситуация с коронавирусом в РТ остается стабильной, несмотря на рост числа новых заболевших. В декабре еженедельный прирост составляет 0,8%, он сохраняется с конца ноября.
- На данный момент в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 100 человек, 658 из них — медицинские работники. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. В прошедшие выходные в республику поступило еще 3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Это позволяет расширить число людей, которым необходимо проходить вакцинацию.
- В Грозном двое террористов с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС. В результате происшествия погиб один полицейский, нападавшие уничтожены. Еще один сотрудник правоохранительных органов пострадал, его состояние стабильное, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Нападение произошло на проспекте Путина, сообщил ТАСС.
- Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что при плановой госпитализации пациентов в стационар отпадает необходимость предоставления ПЦР-теста на COVID-19. Также он добавил, что в республике не будут проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу.
- С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года медицинские учреждения Казани изменят режим работы. Стационары и родильные дома продолжат работать круглосуточно, говорится на сайте мэрии. Травмпункты горбольниц №7 (ул. Чуйкова, 54), №12 (ул. Лечебная, 7) и поликлиники №7 (ул. Фатыха Карима, 14/67) будут принимать пациентов ежедневно вне зависимости от места проживания. Помощь детям будут оказывать в травмпункте городской детской больницы №1 (согласно графику работы, ул. Декабристов, 125а) и ДРКБ (круглосуточно, ул. Х. Бигичева, 20). 4, 6 и 8 января в поликлиниках будут дежурить терапевты, педиатры и врачи-специалисты узкого профиля, функционировать рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинеты неотложной помощи, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы. Взрослые стоматологические поликлиники Казани 31 декабря работают по субботнему графику, с 1 по 9 января — с 9.00 до 15.00.
- Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить и расширить комплекс мер антикризисной поддержки бизнеса. Инициатива прозвучала в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, бизнес-омбудсмен РФ предложил продлить субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ на июнь, июль и последующие месяцы 2020 года для предприятий МСБ, деятельность которых в этот период была приостановлена по решению региональных властей. Также в ходе встречи прозвучало предложение продлить до конца текущего года программу льготных кредитов на возобновление деятельности и смягчить ее условия: полностью списать задолженности по кредиту при сохранении не менее 80% (ранее было 90%) от штата по состоянию на 1 июня 2020 и 50% списания при сохранении 70% от штата.
- В Казани с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь 64 автобуса, троллейбуса и трамвая по 22 основным маршрутам будут работать до 2.00, сообщается на портале мэрии. 1 января автобусы начнут работать с 7 утра, а метрополитен будет работать с 6 утра до 24 часов. Также во время новогодних праздников коммунальные и дорожные службы столицы Татарстана перейдут на усиленный режим работы. Подробнее о графиках работы коммунальщиков и экстренных служб в праздничные дни — в материале «Реального времени».
- Сегодня стало известно о смерти заслуженного врача республики, заведующего отделением анестезиологии и реанимации №1 ДРКБ Игоря Закирова. Он умер 27 декабря. Причина его смерти не уточняется. Игорь Закиров проработал в ДРКБ больше 25 лет. На его счету тысячи спасенных жизней детей.
- Кабмин Татарстана заменил одного из представителей жителей Лаишевского района в рабочей группе по строительству трассы М-12 Москва — Казань. Из нее была исключена жительница деревни Тургай Карина Нигматуллина.
Вместо нее в группу вошел житель Орловского сельского поселения Марат Нугманов.
- Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто в будущем может претендовать на пост президента России. Он также дал понять, что намерен вновь баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Претендовать на пост президента России, по мнению политика, могут премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
- В Татарстане на Высокой Горе вводится карантин в связи с неблагополучной обстановкой по заболеванию бешенством животных. Соответствующий указ сегодня, 28 декабря, подписал президент республики Рустам Минниханов. Карантин вводится на территории поселка железнодорожной станции Высокая Гора и на территории улицы Тагира Биккинеева в селе Высокая Гора Высокогорского района РТ.
- Скандально известная жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева получила статус «главной яжматери России» по версии издания L!FE. Женщину назвали человеком, на котором «сломалась» государственная система. Агина Алтынбаева получила известность после своих скандальных выходок. На всю страну о ней заговорили после того, как она посадила за руль своего маленького сына, разрешив ему разогнаться до 130 км/ч. За это ей грозили лишением свободы до трех лет. Периодически Алтынбаева дерется либо оскорбляет кого-либо в соцсетях.
- Сегодня суд арестовал 21-летнего водителя Cadillac на 7 суток за гонки в центре Казани. 26 декабря в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель иномарки ехал по центру города, грубо нарушая ПДД: он неоднократно проезжал перекрестки на красный и выезжал на встречную полосу. Все это снимал пассажир и транслировал в прямом эфире. Также нарушителю выписали штрафов на общую сумму в 16 тысяч рублей.
- Сегодня СМИ сообщили о смерти полицейского в Казани. По данным проекта Mash, 23-летний дознаватель юдинского отдела полиции был найден с огнестрельным ранением на рабочем месте. Он оставил записку, в которой просил никого не винить в своей смерти. Обстоятельства его смерти расследует комиссия.
- В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На борту корабля находились 19 человек, спасены только двое. Еще 17 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным экстренных служб, они погибли.
- Власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России в 2021 году. В том числе $24 млн выделят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации». Еще $300 млн США потратят на противодействие влиянию Китая.
- Правительство РФ утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств. В результате станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения и 37 замруководителей федеральных органов. Пока что не уточняется, какие именно ведомства затронет реформа, — список будет опубликован позже.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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