Волейболисткам «Динамо-Ак Барс» вручили медали «100 лет образования ТАССР»
Тренерам и спортсменкам женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» вручили благодарности и награды. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Команде, тренерам и руководителю клуба вручили медали «100 лет образования ТАССР» и Благодарности Президента Республики Татарстан. Кроме этого, они получили подарочный сертификат на 3 млн рублей.
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