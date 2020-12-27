Новости общества

04:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Волейболисткам «Динамо-Ак Барс» вручили медали «100 лет образования ТАССР»

03:27, 27.12.2020
Волейболисткам «Динамо-Ак Барс» вручили медали «100 лет образования ТАССР»
Фото: tatarstan.ru

Тренерам и спортсменкам женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» вручили благодарности и награды. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Команде, тренерам и руководителю клуба вручили медали «100 лет образования ТАССР» и Благодарности Президента Республики Татарстан. Кроме этого, они получили подарочный сертификат на 3 млн рублей.

Фото: tatarstan.ru

Ранее казанские волейболистки из «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка России

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем