Сегодня в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

В воскресенье, 27 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Местами сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы и гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный до 16—21 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -2°С до -7°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -3 до -6 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -4°С до -10°С.

Татьяна Леухина