Мировой индекс оптимизма достиг максимума за последние три года

Мировой индекс оптимизма достиг максимума за последние 3 года, составив 19 процентных пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на глобальное исследование «Индекс счастья» ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Оптимистично настроены в отношении 2021 года 43% жителей планеты. 26% считают, что следующий год не принесет значительных изменений. Еще 24% дают пессимистические прогнозы на новый год. Остальные 7% затруднились ответить.

Россия оказалась в числе стран с наиболее пессимистичными настроениями (-13 процентных пункта). По данным исследования, 45% россиян не ожидают значительных изменений в 2021 году, оптимистично настроены на новый год лишь 16% граждан.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2019 год «индекс счастья» у россиян набрал 24 процентных пункта — это худший результат с 2013 года. По сравнению с мировыми показателями, жители России чувствуют себя несчастнее в два раза.



Татьяна Демина