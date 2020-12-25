Итоги дня: новые законопроекты прошли Совфед, Казаков и недовольные сотрудники КНИТУ, приговор Соколову
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 декабря.
- Сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал города, в которых начнется комплексное развитие территорий. Закон о сносе аварийных и ветхих домов начнет реализовываться в 2021 году в Москве, Казани, Тюмени, Новосибирске, Кемерово. Власти Казани уже оценили новость: по словам мэра Ильсура Метшина, закон о комплексном развитии территорий «развязывает» руки властям Казани.
- Роспотребнадзор РФ обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин. Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства и Северной Ирландии, необходимо соблюдать режим изоляции. Исключение делается для членов экипажа воздушного судна, осуществляющего перевозку.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении в Татарстане патентной системы налогообложения. Согласно закону, он вступает в силу после истечения одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
- Совет Федерации одобрил сразу несколько новых законов. Теперь в России за пропаганду наркотиков в интернете будет грозить штраф до 1,5 млн рублей. Владельцев соцсетей обяжут удалять по заявлению пользователей ложную и противоправную информацию. Одобрены поправки в КоАП, увеличивающие в 1,5—2 раза размеры штрафов за оскорбление и унижение чести и достоинства человека. Помимо этого, члены Совфеда одобрили поправки, устанавливающие дополнительные меры противодействия угрозам национальной безопасности.
- Врио ректора КНИТУ Юрий Казаков провел собственную «Прямую линию» под названием «Открытый диалог» — в течение полутора часов он онлайн отвечал на вопросы сотрудников о происходящем в вузе под его руководством. Среди резонансных тем — скандал с общежитиями, а также вопросы об уволенных проректорах и сокращениях в вузе.
- На данный момент в Татарстане завершился третий этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, 90% жителей Татарстана из числа участвующих в исследовании перенесли болезнь без симптомов.
- В Нигерии выявили еще один новый штамм коронавируса. Штамм обнаружили в двух образцах пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в штате Осун. Новый штамм, получивший название P681H, отличается от всех выявленных ранее, в том числе недавно обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Пока нет доказательств того, что новый вариант вируса способствует увеличению передачи вируса в Нигерии.
- Льготную ипотеку под 6,5% могут продлить в отдельных регионах, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, такая возможность обсуждается с Центробанком. Против продления программы выступил глава Сбербанка Герман Греф.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против обнаруженных мутаций COVID-19. Глава ведомства добавила, что тест на новые штаммы коронавируса может появиться в стране уже через неделю.
- Госкорпорация «Роскосмос» подала иск в размере 4,7 млрд рублей к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», специализирующемуся на производстве ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
- В Казани открылось 65 елочных городков, где гости могут провести новогодние праздники. Елочные городки будут работать ежедневно, гостей ждут представления, концерты, спектакли, игры и зимние забавы.
- В Казани на содержание ливневой канализации в 2021 году из городского бюджета потратят 50 млн рублей. От подрядчика требуется содержание 13 очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации в водные объекты, проведение техобслуживания насосного оборудования, контроль за качеством очистки сточных вод и еженедельный контроль работы насосов, уровня воды в канализации и осмотр выпуска очищенных стоков.
- Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект о запрете изымать у должников домашних животных по исполнительным документам. Авторы законопроекта считают, что изъятие животного негативно сказывается как на владельцах животных, так и на питомцах, ведь у органов власти нет условий содержания животных.
- Историка Олега Соколова приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима за убийство аспирантки. Соколов признан виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.
- В Татарстане ввели карантин из-за заболевания диких кабанов африканской чумой свиней. Первая угрожаемая зона определена в пределах границ сел Большие Армалы, Лекарево и Танайка Елабужского района, а также поселка Пробуждение Нижнекамского района. Вторая угрожаемая зона — в границах Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Елабужского, Заинского, Кукморского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского районов. Позже африканскую чуму свиней обнаружили в Заинском районе.
- В Татарстане за сутки подтвердились три смертельных случая COVID-19. Всего в республике насчитывается 182 жертвы коронавируса. Выявлено, что от коронавируса умерли двое мужчин (1937 и 1942 годов рождения) и женщина (1965 года рождения). Причины смерти установили патологоанатомы.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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