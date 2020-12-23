Поток российских туристов в Татарстан вырос на 44%

В 2020 году из 11 регионов, которые посещали российские туристы, поток вырос в двух регионах — в Татарстане (+44%) и Республике Алтай (+0,4%). Такие данные представила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В остальных регионах турпоток существенно снизился. В Санкт Петербург турпоток снизился в пять раз, в Москву — на 72%. Количество туристов снизилось и по популярным направлениям: Краснодарский край (-33%), Крым (-18%), Калининград (-30%) и Карелия (-40%).

Фото: realnoevremya.ru

По словам Ломидзе, в каждом регионе и федеральном округе есть свои «хиты» для посещений.

«Туристы из ПФО, может быть, не поедут на Алтай или Кавказ, или в Санкт-Петербург, туда уже, мне кажется, вообще никто не поедет в ближайшие дни [из-за ситуации с коронавирусом], но они поедут в Казань или в Самару», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей в Татарстане в январские праздники может превысить 90%.



Ольга Плешкова