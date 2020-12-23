Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное к утру: татарские билборды в Казани, докапитализация Первого канала, начало работ «Северного потока-2»

07:00, 23.12.2020
Главное к утру: татарские билборды в Казани, докапитализация Первого канала, начало работ «Северного потока-2»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 23 декабря:

  • Морское управление Дании опубликовало уведомление о сроках начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по «Северному потоку-2» — укладку труб планируется начать с 15 января 2021 года.
  • Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве.
  • Государство сократит свою долю в Первом канале с 51 до 34% и получит «золотую акцию». Решение о докапитализации телеканала уже принято.
Фото: realnoevremya.ru (архив)
  • На семи казанских улицах появились восемь билбордов на татарском языке. Проект должен привлечь внимание жителей республики к вопросам сохранения татарского языка.
  • В Казани произошел пожар в пятиэтажном доме в квартире на улице Белинского, 27. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пожарные ликвидировали пожар и спасли 11 человек. Из спасенных на осмотр в лечебные учреждения направлены ребенок полутора месяцев и неходячий мужчина.
Фото: ГУ МЧС по РТ
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем