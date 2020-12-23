Главное к утру: татарские билборды в Казани, докапитализация Первого канала, начало работ «Северного потока-2»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 23 декабря:
- Морское управление Дании опубликовало уведомление о сроках начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по «Северному потоку-2» — укладку труб планируется начать с 15 января 2021 года.
- Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве.
- Государство сократит свою долю в Первом канале с 51 до 34% и получит «золотую акцию». Решение о докапитализации телеканала уже принято.
- На семи казанских улицах появились восемь билбордов на татарском языке. Проект должен привлечь внимание жителей республики к вопросам сохранения татарского языка.
- В Казани произошел пожар в пятиэтажном доме в квартире на улице Белинского, 27. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пожарные ликвидировали пожар и спасли 11 человек. Из спасенных на осмотр в лечебные учреждения направлены ребенок полутора месяцев и неходячий мужчина.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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