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Итоги дня: извинения за горящий транспорт, президент «Рубина» в исполкоме РФС, закон о данных силовиков

19:00, 22.12.2020 2
Итоги дня: извинения за горящий транспорт, президент «Рубина» в исполкоме РФС, закон о данных силовиков
Фото: vk.com/fcrk

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 декабря.

  • В Центробанке допустили отмену системы накопительной пенсии. По мнению эксперта, то, что осталось на этих счетах, никуда не денется, но новые деньги туда поступать не будут.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей. Закон запрещает уголовное преследование бывшего президента не только за преступления, совершенные во время занятия высшей должности, но и за любое другое время.
  • Также сегодня Путин подписал закон, позволяющий экс-президентам становиться пожизненными сенаторами, и закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей.
Фото: kremlin.ru
  • Сегодня в Москве на общем собрании клубов Российской премьер-лиги в исполком Российского футбольного союза были выдвинуты генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, а также президент «Краснодара» Сергей Галицкий и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.
  • Курс евро на Мосбирже во вторник, 22 декабря, превысил 92 рубля впервые с 9 ноября. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся на 0,27%, до 75 рублей.
  • Российская сторона на основе принципа взаимности расширила ответный список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В нем оказались те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. МИД России вручил вербальные ноты главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции. Также их направили в представительство ЕС в Москве.
  • Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете разглашения сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных органов, контролирующих органов и военнослужащих. Кроме этого, в первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог и создание помех движению автомобилей в случае создания угрозы безопасности граждан или повреждения имущества.
Фото: duma.gov.ru
  • Министру транспорта Татарстана Фариту Ханифову пришлось извиняться за целый ряд скандалов: горящие автобусы и трамваи, инцидент на автобусном маршруте Казань — Елабуга. При этом, если бы не упомянутые «случаи», ситуация с общественным транспортом в республике выглядела бы довольно неплохо, считает министр.
  • К декабрю на AliExpress числятся уже 650 продавцов из Татарстана. Эта цифра выросла в 5 раз за полгода, еще весной их было только 140. По данным торговой площадки, более половины из них (54%) являются индивидуальными предпринимателями.
  • Шоу «Дом-2», о закрытии которого объявил на этой неделе телеканал ТНТ, может перейти к одному из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа». Сейчас ведутся переговоры.
  • В Челнах объявили выговор врачу за осмотр ребенка немытыми руками. Мать одного из пациентов пожаловалась в соцсетях на то, что доктор осматривал ребенка, не помыв руки с улицы и в верхней одежде.
  • В Татарстане запретили проводить корпоративы на рабочих местах. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Проводить данные мероприятия разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса.
  • Президентская елка в РТ пройдет в три этапа и с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. Хедлайнером праздника станет группа Dabro, известная по хиту «Юность», ставшему в этом году лидером различных музыкальных рейтингов. Кроме того, для всех участников елки организаторы подготовили новогоднюю сказку и сладкие подарки.
  • В Казани прекращено уголовное преследование бывшего начальника Управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Еще в ноябре Следком переквалифицировал его обвинение со взяток на преступную халатность и прекратил дело за сроком давности.
Фото: Ирина Плотникова
  • В башкирском селе школьники, переведенные на дистанционное обучение, были вынуждены ловить сеть на заброшенной ферме. После вмешательства прокуратуры несколько домов были подключены к интернету.
  • Правительство России выделит более 52 млрд рублей на социальные доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, до конца зимы. Распоряжение уже подписано, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:00
    Бедные у нас пенсионеры, скоро совсем отменят пенсии такими темпами
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  • Анонимно 20:00
    Денег врачам добавили, теперь бы компетенции их тоже увеличили
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