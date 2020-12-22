Итоги дня: извинения за горящий транспорт, президент «Рубина» в исполкоме РФС, закон о данных силовиков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 декабря.
- В Центробанке допустили отмену системы накопительной пенсии. По мнению эксперта, то, что осталось на этих счетах, никуда не денется, но новые деньги туда поступать не будут.
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей. Закон запрещает уголовное преследование бывшего президента не только за преступления, совершенные во время занятия высшей должности, но и за любое другое время.
- Также сегодня Путин подписал закон, позволяющий экс-президентам становиться пожизненными сенаторами, и закон, дающий дополнительные гарантии для бывших президентов и их семей.
- Сегодня в Москве на общем собрании клубов Российской премьер-лиги в исполком Российского футбольного союза были выдвинуты генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, а также президент «Краснодара» Сергей Галицкий и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.
- Курс евро на Мосбирже во вторник, 22 декабря, превысил 92 рубля впервые с 9 ноября. Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся на 0,27%, до 75 рублей.
- Российская сторона на основе принципа взаимности расширила ответный список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В нем оказались те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС. МИД России вручил вербальные ноты главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции. Также их направили в представительство ЕС в Москве.
- Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете разглашения сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных органов, контролирующих органов и военнослужащих. Кроме этого, в первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог и создание помех движению автомобилей в случае создания угрозы безопасности граждан или повреждения имущества.
- Министру транспорта Татарстана Фариту Ханифову пришлось извиняться за целый ряд скандалов: горящие автобусы и трамваи, инцидент на автобусном маршруте Казань — Елабуга. При этом, если бы не упомянутые «случаи», ситуация с общественным транспортом в республике выглядела бы довольно неплохо, считает министр.
- К декабрю на AliExpress числятся уже 650 продавцов из Татарстана. Эта цифра выросла в 5 раз за полгода, еще весной их было только 140. По данным торговой площадки, более половины из них (54%) являются индивидуальными предпринимателями.
- Шоу «Дом-2», о закрытии которого объявил на этой неделе телеканал ТНТ, может перейти к одному из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа». Сейчас ведутся переговоры.
- В Челнах объявили выговор врачу за осмотр ребенка немытыми руками. Мать одного из пациентов пожаловалась в соцсетях на то, что доктор осматривал ребенка, не помыв руки с улицы и в верхней одежде.
- В Татарстане запретили проводить корпоративы на рабочих местах. Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Проводить данные мероприятия разрешается в ресторанах и других заведениях общепита, где соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавируса.
- Президентская елка в РТ пройдет в три этапа и с соблюдением строгих мер противоэпидемической безопасности. Хедлайнером праздника станет группа Dabro, известная по хиту «Юность», ставшему в этом году лидером различных музыкальных рейтингов. Кроме того, для всех участников елки организаторы подготовили новогоднюю сказку и сладкие подарки.
- В Казани прекращено уголовное преследование бывшего начальника Управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Еще в ноябре Следком переквалифицировал его обвинение со взяток на преступную халатность и прекратил дело за сроком давности.
- В башкирском селе школьники, переведенные на дистанционное обучение, были вынуждены ловить сеть на заброшенной ферме. После вмешательства прокуратуры несколько домов были подключены к интернету.
- Правительство России выделит более 52 млрд рублей на социальные доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, до конца зимы. Распоряжение уже подписано, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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