Татарстанское предприятие наращивает экспорт халяльной продукции в Китай

В этом году входящее в структуру «Агросилы» предприятие «Челны-Бройлер» отправило на экспорт более 864,2 тыс. кг продукции на общую сумму в 95,5 млн рублей. Об этом сообщает Минсельхозпрод Татарстана.



64% от общей доли экспорта пришлись на куриные лапки — это 554,6 тыс. кг. Особенно они востребованы у покупателей Китая. Среди продуктов переработки наиболее популярной оказалась халяльная линейка — сосиски, сардельки и шпикачки, а в сырой продукции — разделка: бедро и голень.

Основные запросы на экспорт — мясо цыплят‐бройлеров и колбасы из этого же мяса. Ранее халяльная линейка поставлялась только в Казахстан и Азербайджан, но в этом году начались поставки субпродуктов цыпленка‐бройлера в Китай.

Всего предприятие планирует в 2020 году произвести 123,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе и 96,6 тыс. тонн мясопродукции.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ выдал 128 организациям свидетельства о соответствии стандартам халяль.

Маргарита Головатенко