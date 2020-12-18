Итоги дня: дело против замминистра спорта Татарстана, Силуанов в Казани, закрытие «Дома-2»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 декабря.
- Прокуратура Татарстана сообщила об уголовном деле в отношении трех сотрудников Минспорта республики, их подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при расходовании бюджетных средств в рамках нацпроекта «Демография». Дело связано с нарушениями при закупке ледовых машин марки Olympia Millennium H. для спортивных объектов, предназначенных в том числе для детей. Как сообщают источники «Реального времени», статус подозреваемых в злоупотреблении полномочиями получили замглавы Минспорта Татарстана Алмаз Мингулов, начальник отдела материально-технического обеспечения и государственного заказа Флюра Тагирова и начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и реализации программ Олег Кривцов.
- Совет директоров Центрального банка РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. «С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки», — отмечается в сообщении ЦБ.
- Министр финансов России Антон Силуанов посетил заседание совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ по итогам ожидаемого исполнения бюджета РТ на 2020 год. Он признал, что Татарстан остается лидером по инвестпривлекательности наряду с Москвой и Московской областью, и нацелил на выполнение национальных целей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Массовая вакцинация населения Татарстана от коронавируса начнется, как только поступят необходимые объемы вакцины — до марта 2021 года. Пока Минздрав РФ рекомендует соблюдать следующую очередность: медработники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта.
- В АО «Нэфис Косметикс» официально сменился генеральный директор. Место Рустема Нуреева заняла Дина Лаврикова, ранее являвшаяся замом, а потом директором по продажам. Она стала первой женщиной-директором предприятия за весь этот период — ранее в истории «Нэфис Косметикс» на главном руководящем посту были только мужчины.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о восстановлении прав более 300 дольщиков домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» ООО «Фирма «Свей», чьи квартиры продавались застройщиком по поддельным разрешениям на строительство и не предусмотрены действующей документацией. Это дольщики так называемых «лишних» этажей.
- В Татарстане появилась интерактивная карта, по которой жители смогут отслеживать местоположение машины скорой помощи в режиме реального времени. На данный момент к информационному ресурсу подключены 364 машины скорой помощи. На дежурстве одновременно находятся примерно 250 бригад.
- В Казани активистка Лиана Тимерханова, которая борется с поборами в школе, рассказала, что ее ребенка избили до травмы почки. Комиссия Управления образования Казани проверила лицей №187. Установлено, что вечером 17 декабря мать пострадавшего ученика написала классному руководителю сообщение, что ее сына избили на уроке физкультуры. Учитель и одноклассники опровергли эту информацию и пожаловались на поведение школьника. В УМВД по Казани заметили, что ранее в полицию заявлений от мамы ребенка об избиении его в школе не поступало.
- Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту бездействия должностных лиц после пожара в пансионате для пожилых в Башкирии. Оно возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». В результате пожара погибли 11 человек.
- За первые девять месяцев 2020 года в Татарстане среднемесячная зарплата сотрудников предприятий и организаций (в том числе субъектов малого предпринимательства) выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата татарстанцев в январе — сентябре 2020 года составляла 38 132 рубля, сообщил Татарстанстат.
Реальная зарплата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) в январе — сентябре текущего года в Татарстане составила 101,9% к аналогичному периоду 2019 года.
- В Казани на продажу выставили один из немногих городских памятников деревянного зодчества — знаменитый двухэтажный купеческий дом Варвары Дружининой, или, как его еще называют, «Чайный домик». Здание расположено на пересечении улиц Бехтерева и Зои Космодемьянской (ранее — Кошачий переулок) и оценивается в 70 млн рублей. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Константина Олешкевича, и оно является одним из немногих, если не единственным, из сохранившихся деревянных объектов в стиле модерн. Подробности — в материале «Реального времени».
- Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса. «Причина смерти — коронавирус, он умер в третьем часу дня», — сообщил источник в партии. Это уже второй депутат ГД, умерший от коронавируса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью ТАСС рассказал, как поменялись принципы работы республиканской системы здравоохранения. По его словам, пандемия заставила Татарстан мобилизоваться: был создан оперштаб по борьбе с распространением коронавируса, подготовлен коечный фонд, произошло перепрофилирование больничных отделений. Также он сообщил, как повлияла пандемия коронавируса на показатели безработицы в республике.
- Пенсионный фонд разъяснил порядок получения новогодних выплат на детей до семи лет включительно. Их перечисление произведут автоматически, если они уже получали аналогичные выплаты летом.
- Прокуратура Татарстана проводит проверку после возгорания двух пассажирских автобусов. Первый инцидент произошел вчера, в 16:29, на трассе Васильево — Казань. Возле поселка Грузинский Зеленодольского района загорелся автобус ПАЗ. Второй случай связан с сегодняшним возгоранием пассажирского городского автобуса 70-го маршрута. На момент пожара в автобусе находился один водитель, он не пострадал. Сам автобус принадлежит АТП-2 Казани.
- Между тем председатель АТП Татарстана Сергей Темляков прокомментировал «Реальному времени» инциденты с горящими автобусами в Казани. Перевозчики в корне не согласны с утверждением, что «Казань — столица горящих автобусов».
- Российского дипломата высылают из Болгарии по подозрению в шпионаже. Как заявили в прокуратуре Болгарии, россиянин подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США.
- Следственные органы СК РФ по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы Набережных Челнов. Она обвиняется в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, женщина была приверженкой международного религиозного объединения «Нурджулар» (запрещенная в РФ организация). Она создала в городе ячейку экстремистского объединения, проводя встречи под видом занятий на религиозные темы. На конспиративной квартире обвиняемая собирала граждан с целью изучения экстремистской литературы и пропагандировала идеи «Нурджулар». Ее деятельность пресекли в марте 2020 года.
- Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Шоу выходило в эфире телеканала с 2004 года.
- В казанском ТЦ «Мега» сегодня вечером прошла эвакуация. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. Администрация комплекса самостоятельно организовала эвакуацию сотрудников и посетителей. Пожарная сигнализация сработала из-за пыли. Один из очевидцев сообщил «Реальному времени», что на месте работают экстренные службы: полицейские и скорая помощь.
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