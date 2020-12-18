За десять месяцев 2020 года миграционный приток в Татарстане составил 4,4 тысячи человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

В январе — октябре 2020 года миграционный прирост населения в Татарстане составил 4,4 тыс. человек, из них 1,6 тыс. человек в Казани. Это на 688 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Такой прирост объясняется притоком мигрантов из стран СНГ и сокращением числа выбытий из республики в другие регионы России.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всего на первые десять месяцев текущего года в Татарстан приехало 72 тыс. человек, выбыло около 67,6 тыс. лиц, 42,2 тыс. из которых перемещались внутри республики.

В Татарстан из других регионов РФ прибыли 29,8 тыс. человек, уехали — 25,4 тыс. граждан.

Напомним, что, по данным МВД России, страна за год лишилась половины мигрантов. Сейчас их количество составляет около 6,3 миллиона.



Татьяна Демина