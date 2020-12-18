В Казани выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом
В Казани выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Всего с начала пандемии выявлено 11 975 случаев. Показатель на 100 тыс. населения составляет 320,7. Темп прироста остается на уровне 0,8%, аналогично средненедельному.
Под наблюдением остаются 1 748 контактов. За сутки проведено 8 429 тестов, нарастающим итогом — 1 328 898 тестов, охват тестированием — 219,9.
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