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В Казани выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом

10:12, 18.12.2020
В Казани выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего с начала пандемии выявлено 11 975 случаев. Показатель на 100 тыс. населения составляет 320,7. Темп прироста остается на уровне 0,8%, аналогично средненедельному.

Под наблюдением остаются 1 748 контактов. За сутки проведено 8 429 тестов, нарастающим итогом — 1 328 898 тестов, охват тестированием — 219,9.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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