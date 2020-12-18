Главное к утру: проверка пансионата для престарелых, резиденты ТОСЭР, открытие елочного городка в Дербышках
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 18 декабря:
- В казанском сквере «Дербышки» в субботу, 19 декабря, откроется главный елочный городок Советского района. Для гостей праздника подготовили тематическую программу, игры и аттракционы. Вход на территорию елочного городка будет бесплатным. Открытие запланировано на 16.00. На площадке будет работать елочный городок с театрализованными представлениями от коллективов района, домом Деда Мороза, горкой и аттракционами.
- Сотрудники прокуратуры РТ совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району Казани провели проверку состояния пожарной безопасности частного пансионата для пожилых людей, расположенного на улице Тази Гиззата.
- В Татарстане одобрены 10 проектов резидентов ТОСЭР. Различные предприятия откроют в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе.
- Россия оказалась на втором месте среди наиболее перспективных развивающихся рынков по версии Bloomberg. Эксперты агентства считают, что российская валюта сильно недооценена. Также они назвали в числе факторов надежные внешние финансовые активы страны и положительный бюджетный профиль.
- Россияне через портал госуслуг за 2 часа подали более 100 тысяч заявлений на новую выплату на детей до 8 лет. Большинство семей, подавших заявление на новогодние выплаты, получат их автоматически, поскольку они ранее подавали документы на выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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