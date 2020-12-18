Исследование: выплату новогодних премий запланировал 41% компаний
Выплатить новогодние премии сотрудникам запланировал 41% компаний. Об этом говорят данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Чаще всего о премировании говорят представители из компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций. 17% намерены поощрить всех сотрудников, а 24% — отдельные категории персонала, тех, кто хорошо показал себя в работе за год.
Также сообщается, что 28% работодателей не планируют выплачивать премии. В раздумьях остается 31% компаний, передает RT.
Ранее SuperJob выяснил, что казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим.
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