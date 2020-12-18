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Исследование: выплату новогодних премий запланировал 41% компаний

06:15, 18.12.2020
Исследование: выплату новогодних премий запланировал 41% компаний
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выплатить новогодние премии сотрудникам запланировал 41% компаний. Об этом говорят данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чаще всего о премировании говорят представители из компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций. 17% намерены поощрить всех сотрудников, а 24% — отдельные категории персонала, тех, кто хорошо показал себя в работе за год.

Фото: pixnio.com

Также сообщается, что 28% работодателей не планируют выплачивать премии. В раздумьях остается 31% компаний, передает RT.

Ранее SuperJob выяснил, что казанцы считают, что жителям столицы Татарстана стоит быть терпимей к окружающим.

Ольга Плешкова
Общество
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