Итоги дня: онлайн Путина, Минниханов за корпоративы и «бан» для российских спортсменов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 декабря:
- Сегодня центральным событием общественно-политической жизни в России бесспорно стала пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она продлилась почти пять часов. Глава государства ответил на множество вопросов, например про отравление оппозиционера Алексея Навального. Также он пообещал новые выплаты на детей до 7 лет, к Новому году их родители получат по 5 тысяч рублей. Более подробно ознакомиться с ответами Путина на вопросы о росте цен, секрете счастья и выборах в США можно в трансляции «Реального времени».
- Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам о допинговых скандалах. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил в защиту корпоративов. Он призвал муниципальных чиновников не запрещать новогодние мероприятия. Вместо этого надо контролировать соблюдение антиковидных норм, уверен глава республики. «Нельзя ограничивать людей», — сказал он на съезде Совета муниципальных образований РТ.
- В четверг Совет ЕС официально продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 году. Они будут действовать еще полгода. Ограничения закрывают для ряда банков и связанных с оборонной промышленностью компаний возможность финансирования в Европе, также действует запрет на экспорт и импорт оборонной продукции. Эти санкции стали ответом Евросоюза на присоединение Крыма и боевые действия на Донбассе.
- В Москве суд в очередной раз оштрафовал Google за то, что поисковик не скрывает из выдачи запрещенную в РФ информацию. Что это за информация, не уточняется. Размер штрафа составил 3 млн рублей. В Роскомнадзоре жалуются, что американский поисковик не скрывает запрещенную информацию в 30% случаев.
- Биткоин снова побил рекорд и превысил уже $23 тысячи. Экономисты и аналитики ждут, что криптовалюта скоро приостановит свой рост. Однако ранее один специалистов предполагал, что резкого роста «битка» стоит ждать после того, как будет выработан лимит этой криптовалюты.
- Совет директоров Казанского вертолетного завода (КВЗ) официально назначил Алексея Белых руководителем предприятия. Он занял должность управляющего директора завода. Топ-менеджер пришел на смену Юрию Пустовгарову, который поднялся по карьерной лестнице до советника гендиректора «Вертолетов России».
- В России скоро вступят в силу изменения правил оплаты наличными. Юрист объяснил, что власти усилят контроль за наиболее специфичными операциями для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. При этом ослабнет внимание в отношении операций по анонимным счетам, платежам через небанковские организации и обмену денежных знаков.
- У президента Франции Эмманюэля Макрона выявили коронавирус. Он отправился на изоляцию, где пробудет 7 дней. Работать политик будет удаленно.
- Американский телеканал CNN сообщил, что Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена. По информации телеканала, американский лидер сказал своим советникам, что его придется «силой спускать по ступеням».
- Синоптики Татарстана обещают метель в пятницу и до -30°С в воскресенье и понедельник. На дорогах сохранится гололедица.
- В Татарстане зафиксировали рекорд по сделкам с недвижимостью. За ноябрь в республике было зарегистрировано 16,5 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи. В Росреестре отметили, что в этом году 15-16 тысяч сделок фиксируется каждый месяц. В Казани рост составил более 100%.
- Также в Татарстане число самозанятых официально превысило 100 тысяч человек. В текущем году в Татарстане количество самозанятых увеличилось на 38 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. В настоящее время общая численность самозанятых в России превысила 1 млн человек.
- Прокуратура Татарстана проверит жалобы челнинских родителей на сбор денег за пробный ЕГЭ. В соцсетях стали жаловаться, что за сдачу экзамена требуют по 330 рублей.
- Власти Казани обозначили улицы, которые перекроют в период новогодних праздников и подготовки к ним. Закроют участки трех улиц: Сибгата Хакима, Бондаренко и Шигабутдина Марджани.
- Полиция Петербурга завела уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи с дракой фанатов «Зенита» и «Спартака». Драка произошла на стадионе на Крестовском острове во время принципиального матча московской и петербургской команд. «Зенит» выиграл со счетом 3:1.
Евгений КалашниковОбщество
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