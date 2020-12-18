Сегодня в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

В пятницу, 18 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем слабая метель. На дорогах гололедица, местами сильная.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, утром и днем сильный порывами до 15 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от 0°С до -5°С, с понижением во второй половине дня к вечеру до -7..-12˚. В Казани метеорологи прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -3°С до -5°С.

