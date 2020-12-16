Игроки «Ак Барса» Тимур Билялов и Да Коста признаны лучшими вратарем и форвардом недели в КХЛ

Фото: ХК «Ак Барс»

Сегодня Континентальная хоккейная лига опубликовала список лучших игроков 14-й недели регулярного чемпионата-2020/2021.

Лучшим голкипером недели стал вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов. Нижнекамский воспитанник сыграл в трех матчах и одержал в них три победы, один раз оформив шатаут.

В трех играх Тимур отразил 96,2% бросков, а среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут, составило 1,00. Максимальный отрезок без пропущенных шайб составил 94 минуты 39 секунд. Это лучшие в лиге показатели по итогам недели.



Вторым хоккеистом казанской команды в списке лучших стал нападающий Стефан Да Коста. Француз одержал вместе с «Ак Барсом» четыре победы в четырех матчах недели и набрал в них 7 (5+2) очков.



Список был составлен на основании статистики игроков и аналитической оценки матчей.

«Ак Барс» после 39 игр сезона возглавляет турнирную таблицу КХЛ, набрав 60 очков.