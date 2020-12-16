Роспотребнадзор Татарстана: «Грипп невозможно уничтожить, но мы к нему готовы»

Грипп не исчезнет из природы никогда, считает заместитель руководителя татарстанского Роспотребнадзора Любовь Авдонина. По ее словам, уничтожить его невозможно.

«Вирус из природы не исчезает фактически никогда. Единственный случай, когда мы добились элиминации, — это вирус оспы. Вирус гриппа — он изменчивый, поэтому уничтожить его в принципе невозможно, и он к нам придет. Мы надеемся, что он будет меньшей интенсивности», — прокомментировала Авдонина.

Также она назвала неверным утверждение, что коронавирус подавляет все другие вирусы. Проникновение гриппа и коронавируса в клетку — различное, и если проникнут два вируса, возникнет микст-инфекция.

«Вирус гриппа придет, мы к этому готовы. Меры профилактики такие же, как при коронавирусе, плюс — вакцинация. На сегодня 2 млн 129 тысяч привито, это 56% населения. Осталось допривить совсем небольшое количество населения. Надеемся, что нам удастся избежать микст-инфекции, так как вирус гриппа имеет все-таки другие группы риска», — добавила Авдонина.



Ранее сообщалось, что 15 декабря в Казани завершается вакцинация от гриппа.



Ольга Плешкова