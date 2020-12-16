Главное к утру: когда реализуются все поправки в Конституцию, сборная «Татнефти» — чемпион Высшей Лиги КВН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 декабря:
- Минпромторг России заявил, что фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда реализуют все поправки, внесенные в Конституцию. Он заверил, что депутаты постараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституцию РФ для того, чтобы люди почувствовали результат решений, которые были приняты во время общероссийского голосования.
- Минпромторг России внес изменения в специальные инвестиционные контракты (СПИКи) КАМАЗа и «Даймлер Камаз Рус». Дополнительное соглашение с татарстанскими предприятиями предполагает включение новых привлеченных лиц со стороны инвестора и расширение номенклатуры выпускаемой продукции с сохранением прежнего уровня локализации производства.
- «Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры. Игра проходила 15 декабря в Москве. «Сборная «Татнефти» поделила первое место с командой из Армавира «Русская дорога». Она также набрала 12 баллов.
- Сбербанк оценил размер перетока безналичных рублей из банков в ЦБ после запуска цифрового рубля. В кредитной организации подсчитали, что в течение 3 лет после появления новой формы денег туда может перейти 2—4 трлн безналичных рублей.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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