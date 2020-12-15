Итоги дня: пожар в башкирском доме престарелых, вакцинация от COVID-19, редизайн «ВКонтакте»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 декабря:
- В Башкирии в ночь на вторник произошел трагический пожар. Загорелся частный дом престарелых в селе Ишбулдино, Абзелиловского района РБ. 11 постояльцев погибли, выжили пятеро: трое постояльцев, сиделка Альбина Давлетшина и ее 15-летняя дочь Ангелина. Силовики задержали 43-летнюю руководительницу Центра соцобслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».
- После этого происшествия в Татарстане начали проверку домов престарелых. Прокурор республики Илдус Нафиков обратил внимание на своевременность и полноту финансирования таких учреждений.
- В Казани директор школы получила штраф за запрет вызывать спасателей во время пожара в здании учебного заведения. В школе горела электросушилка для рук в уборной, видео пожара сегодня распространилось по социальным сетям. Пожар потушил дежурный персонал школы собственными силами.
- Во вторник во всех регионах России стартовала вакцинация от COVID-19. Прививать стали даже жителей Камчатки и Магадана, куда «Спутник V» везли дольше всего.
- Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от Татарстана Ирека Зиннурова. Он отправится в Баку и будет работать по линии Россотрудничества.
- Кремль официально признал победу Джозефа Байдена на выборах президента США. Владимир Путин позвонил демократу с поздравлением. Сегодня коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, и Байден окончательно стал избранным президентом Соединенных Штатов. Дональду Трампу не удалось убедить суды в фальсификации результатов голосования.
- Сегодня соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление дизайна. Десктопная версия сайта поменяла свой внешний вид для всех пользователей.
- Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект правительства о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели планируется вычислять исходя из медианной зарплаты.
- Также депутаты сегодня одобрили законопроект о платных вытрезвителях. С 1 января регионы получат право создавать такие на условиях государственно-частного партнерства.
- Власти Казани утвердили список площадок, на которых можно будет запускать фейерверки в новогодние праздники. В их числе традиционно площадка перед Казанским ипподромом, стоянка в Березовой роще, Нижне-Заречная дамба и майдан на улице Гаврилова.
- Крупный татарстанский застройщик ООО «Ак Таш» может стать ответчиком в деле о банкротстве. ООО «Шанталь» собирается потребовать в суде признания компании несостоятельной. Осенью «Шанталь» предъявлял к «Ак Ташу» претензии на 3,7 млн рублей.
- В Казани на улице Тихомирнова запретили левые повороты. Пока этот запрет коснулся перекрестков с улицами Туфана Миннуллина и Роща Фрунзе.
- Прокуратура Татарстана вышла на передовую в борьбе с высокими ценами, которую начал президент РФ Владимир Путин. Надзорное ведомство уже организовало горячую линию, которая будет принимать сообщения от граждан. В прокуратуре собираются проверять обоснованность цен на те или иные продукты.
- В следующем году КАМАЗ собирается вложить в развитие модельного ряда и исследования 16,7 млрд рублей. Продать в 2021 году компания планирует 37 тысяч грузовиков.
- Кабмин Татарстана утвердил план по объемам доходов госучреждений республики на 2021 год. На продаже услуг предполагается заработать не менее 2,19 млрд рублей, рекомендуемый показатель — 5,68 млрд.
- ГИБДД Татарстана выложила необычный ролик о необходимости пристегиваться. Он снят в стиле «видеоблога Смерти».
- Казанским девелоперам повысят требования в отношении эстетики и качества проектируемых зданий. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории Казани.
- Блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он подчеркнул, что для столицы такого богатого региона обилие подобных случаев является позором.
Евгений КалашниковОбщество Зиннуров Ирек ХайдаровичНафиков Илдус Саидович
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