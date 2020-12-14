Итоги дня: обрушение сервисов Google, 15 лет для историка Соколова и первая служба митрополита Кирилла
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 декабря:
- В мэрии Казани рассказали, что главная елка города откроется 24 декабря. Площадка возле Центра семьи «Казан» почти готова. Уже на следующий день, 25 декабря, в столице РТ пройдет республиканская елка. Она традиционно состоится в «Татнефть Арене» для детей от 7 до 13 лет.
- Прокуратура потребовала приговорить к 15 годам колонии историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей бывшей студентки, с которой он жил последние годы. История об убийстве из ревности и последующем расчленении тела одним из лидеров движения исторических реконструкторов в России прогремела прошлой осенью.
- Новый митрополит Казанский и Татарстанский провел первую службу на новом месте. Митрополит Кирилл прибыл в Казань в понедельник и сразу же отправился в Благовещенский собор, чтобы провести первое богослужение.
- Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин объяснил, почему студентов и школьников не переводят на дистанционное обучение. По словам министра, заболеваемость среди учеников и студентов низкая. Кроме того, он обратил внимание на непоседливость подростков: «Думаете, старшеклассники дома сидеть будут? Они будут выходить на улицу, в торговые центры попадут».
- Владимир Жириновский переизбран председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
- В понедельник пользователи столкнулись с масштабным обрушением сервисов Google. Не работали YouTube, Gmail и другие сервисы. Приходили сообщения о невозможности войти в облачные хранилища или запустить игры. YouTube восстановился приблизительно через час после сбоя.
- Вспышки птичьего гриппа в Татарстане в этом году были вовремя купированы, и болезнь не успела распространиться. Однако и они принесли убытки в 230 млн рублей. На сегодня карантины сняты во всех хозяйствах, кроме агрофирмы «Залесный». В Госсовете РТ рассказали и о виновных в распространении болезни.
- Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал, что горадминистрация отказалась от новогодних корпоративов. Таких же мер он ждет от предприятий и компаний города. Из-за коронавируса в календаре остаются только те мероприятия, которые можно провести на улице.
- Челнинские власти сообщили, что очаги COVID-19 выявлены еще на пяти предприятиях: автозавод КАМАЗ, «Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника» и «ДомкорИндустрия».
- Всего за сутки в Татарстане подтвердились еще 95 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 83 пациента. Всего по России 27 328 новых случаев за сутки.
- В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что резкой вспышки COVID-19 в республике не будет, эпидемия протекает плавно. Развить коллективный иммунитет необходимо хотя бы до 70%, но это произойдет еще не скоро.
- Татарстанская компания займется реставрацией древнейшей в России мечети — Джума-мечети VIII века в Дербенте. Работы поручено выполнить Татарскому специальному научно-реставрационному управлению (ТСНРУ). Работы оцениваются в 300 млн рублей.
- Татарстан оказался в числе регионов, жители которых тратят наименьшую долю своих расходов на продукты. В среднем в РТ почти четверть расходов жителей уходит на еду — 24,5%. Меньшую долю показали только Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.
- «Рубин» арендовал японского полузащитника Мицуки Сайто. Казанский клуб взял футболиста у клуба «Сенан Бельмаре». Контракт предусматривает аренду на 1,5 года с правом дальнейшего выкупа.
- Памятник Владимиру Ленину вернули на постамент на площади Свободы в Казани.
- Компания из холдинга Вексельберга грозится обанкротить ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Пока ООО «Самарские коммунальные системы» только намеревается подать иск в суд.
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