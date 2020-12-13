В Сармановском районе Татарстана после капремонта открылась художественная школа

Фото: mincult.tatarstan.ru / Артур Кашапов

В Татарстане после капремонта открылась Джалильская детская художественная школа, построенная еще в 1979 году. Ее обновление прошло в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает Минкульт республики.



В школе преподают рисунок, живопись, скульптуру, историю искусств, а еще станковую и декоративно-прикладную композицию. В школе есть выставочный зал, где на подлинниках картин художников обучаются дети.

Многие выпускники этой школы стали известными художниками, архитекторами, дизайнерами и педагогами. Сейчас в школе учатся около 160 учащихся.

В Болгаре полностью отремонтировали построенное в начале 90-х годов здание школы искусств.

Маргарита Головатенко